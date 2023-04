CODACONS, Esposto contro Immobile per incidente d'auto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il grave incidente stradale avvenuto stamani a Roma tra Ciro Immobile e un tram, il Codacons si dice pronto a presentare un esposto alla Procura della Repubblica. Di seguito la nota ufficiale: “Non entriamo nel merito della dinamica dell’incidente, sulla quale sono in corso accertamenti, ma alla luce delle dichiarazioni di Immobile, secondo cui il tram sarebbe passato col rosso, e quelle rilasciate dal conducente del mezzo, che al contrario sostiene di essere partito col verde mentre il calciatore sopraggiungeva a velocità molto sostenuta, riteniamo necessario chiedere alla Procura di verificare i fatti e la sussistenza di possibili fattispecie a danno alla collettività.

A seguito dell’impatto, infatti, il tram 19 coinvolto nello scontro avrebbe riportato ingenti danni e la linea sarebbe stata interrotta per diverse ore e sostituita da navette bus, con evidenti disagi per la circolazione pubblica e per gli utenti che utilizzano il tram. Per questo presenteremo domattina un esposto in Procura chiedendo di accertare le responsabilità dell’incidente, indagando per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio a carico di chi sarà ritenuto responsabile, considerate le pesanti ripercussioni sul fronte del servizio di trasporto pubblico capitolino”.