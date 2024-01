CLUJ, Esonerato Mandorlini. Al suo posto arriva Mutu

FirenzeViola.it

L'avventura di Andrea Mandorlini in Romania, la seconda, è già finita. L'ex allenatore tra le altre del Verona è stato esonerato dal Cluj. Una decisioneal termine della gara che il Cluj ha perso per 1-0 in casa del Botosani fanalino di coda per la ventiduesima giornata del massimo campionato romeno. E' pronto a sostiturilo una vecchia conoscenza viola, ovvero Adrian Mutu.

L'ex attaccante di Inter, Parma e Fiorentina è senza panchina da dicembre, dopo l'esonero da parte degli azeri del Neftçi Baku. A confermarlo lo stesso proprietario del Cluj, Ioan Varga, a proposito del cambio in panchina - "Adrian Mutu è il nome del futuro allenatore. Avevo parlato con lui anche alla fine dell'anno scorso, prima della sfida contro il Cluj. Poi è successo quello che è successo con sua madre, abbiamo vinto 4-0 e ho deciso di non cambiare allenatore dopo una vittoria così larga".