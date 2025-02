Classifiche a confronto: la Fiorentina ha 5 punti in più di un anno fa

Classifiche a confronto dopo 23 giornate di Serie A. La Fiorentina ha ben cinque punti in più rispetto a un anno fa con Vincenzo Italiano in panchina, con una giornata da recuperare giovedì contro l'Inter. Le due vittorie con Lazio e Genoa hanno rilanciato la squadra di Palladino che ora si trova al quinto posto momentaneo a parimerito con la Lazio che deve però ancora giocare la 23esima giornata. Questa la classifica a confronto:

Napoli 54 punti (+16 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 23 giornate)

*Inter 51 (-6)

Atalanta 47 (+8)

Juventus 40 (-13)

*Fiorentina 39 (+5)

*Lazio 39 (+2)

*Bologna 37 (+1)

*Milan 35 (-11)

Roma 31 (-7)

Udinese 29 (+10)

Torino 27 (-5)

Genoa 26 (-3)

Hellas Verona 23 (+5)

Lecce 23 (-1)

Como 22 (in Serie B)

Empoli 21 (+3)

*Cagliari 21 (+3)

Parma 20 (in Serie B)

Venezia 16 (in Serie B)

Monza 13 (-16)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 22 giornate della Serie A 2023/24.