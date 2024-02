CLASSIFICA, Viola settimi a -7 da Bologna e Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina non va oltre il pari a Empoli, mentre Udinese e Cagliari non si fanno male. Stesso risultato, stessa evoluzione della classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata in attesa delle restanti due gare valide per il 25° turno di Serie A.

La classifica aggiornata

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (24)

Atalanta 45 (24)

Bologna 45 (25)

Roma 38 (24)

Fiorentina 38 (25)

Lazio 37 (24)

Napoli 36 (24)

Torino 36 (24)

Monza 30 (24)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Frosinone 23 (24)

Udinese 23 (25)

Empoli 22 (25)

Sassuolo 20 (24)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (25)