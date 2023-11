CLASSIFICA, Viola al quinto posto con l'Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina supera il Bologna nel derby dell'Appennino e, scavalcandolo in classifica, si porta il quinto posto a braccetto con l'Atalanta, reduce dal pareggio in extremis sul campo dell'Udinese. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa delle restanti due gare valide per il dodicesimo turno:

Juventus 29

Inter 28*

Milan 23

Napoli 21

Atalanta 20

Fiorentina 20

Bologna 18

Roma 17*

Monza 17

Lazio 16*

Torino 16

Frosinone 15*

Lecce 14

Genoa 14

Sassuolo 12

Udinese 11

Cagliari 9

Hellas Verona 8

Empoli 7**

Salernitana 5

*Una partita in meno