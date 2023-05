CLASSIFICA, Viola 8°. Salernitana lontana da zona calda

FirenzeViola.it

Turno infrasettimanale ricchissimo di gol e che vede successi molto importanti in chiave Europa di Juventus e Atalanta, mentre lo Spezia cade ancora e vede la propria classifica sempre più in salita. Pari spettacolo tra Salernitana e Fiorentina all'Arechi, mentre la Sampdoria si avvicina inesorabilmente alla retrocessione in Serie B. Questa la graduatoria aggiornata:

Napoli 79

Juventus 63*

Lazio 61

Atalanta 58*

Roma 57

Milan 57

Inter 57

Fiorentina 46*

Bologna 45

Torino 45*

Monza 44

Sassuolo 43

Udinese 42

Salernitana 35*

Empoli 32

Lecce 31*

Spezia 27*

Hellas Verona 27

Cremonese 20

Sampdoria 17*

*una gara in più