Clamoroso dal Brasile: c'è anche Mourinho in corsa per la panchina della Seleçao

(ANSA) - ROMA, 03 APR - C'è anche José Mourinho nella 'short list' dei quattro candidati ad assumere la guida tecnica della nazionale brasiliana. Secondo quanto riferiscono i media locali, il preferito del presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues rimane Carlo Ancelotti, che però ha ancora un anno di contratto con il Real Madrid e sembra intenzionato a rispettare l'accordo. Così il favorito per la panchina 'auriverde' è il portoghese Jorge Jesùs, che ora allena i sauditi dell'Al Hilal con i quali deve disputare anche il Mondiale per club e quindi, a meno che non si dimetta prima, non sarà disponibile fino a metà luglio (il Brasile a giugno deve giocare due partite delle qualificazioni mondiali). Portoghesi sono anche gli altri due candidati: uno è Abel Ferreira, che in Sudamerica alla guida del Palmeiras ha vinto tutto, e l'altro, 'nomination' delle ultime ore, è José Mourinho, che a fine stagione potrebbe lasciare il Fenerbahce, anche per via delle polemiche che ha provocato in Turchia.

In Brasile, invece, lo accoglierebbero a braccia aperte. Viene anche ricordato che più volta Mourinho ha detto che "prima o poi vorrei allenare una nazionale" e quale occasione migliore, per confermarsi 'Special One', di quella di diventare il primo ct straniero nella storia della Seleçao? Intanto fa discutere anche il fatto che nella lista della Cbf non ci siano tecnici brasiliani, ma in fondo ciò rispecchia quanto avviene nel campionato del paese 5 volte campione del mondo, dove ci sono sempre più allenatori stranieri. (ANSA).