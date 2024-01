CITTADINI, Può già lasciare Monza. Modena e Samp...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta TMW, Giorgio Cittadini può andare già via dal Monza. Il difensore, cercato in passato anche dalla Fiorentina, arrivato in prestito secco dall'Atalanta nel corso della sessione estiva, non è riuscito a fare breccia nel cuore del tecnico brianzolo, Raffaele Palladino, che gli ha concesso solamente quattordici minuti contro il Napoli, nell'ultima giornata di campionato del 2023. Per questo è molto probabile una nuova destinazione per il 2024, con tanti club di B che lo vorrebbero prendere in prestito. Dal Modena, che lo ha avuto nella scorsa annata dove ha fatto molto bene, ma anche la Sampdoria, alla ricerca di un difensore centrale e che possa essere eventualmente utilizzabile anche sulla corsia.

Nelle scorse settimane Palladino è stato chiaro. La priorità è quella di sfoltire una rosa comunque ampia, da 30 giocatori. Cittadini rientrerebbe all'Atalanta solamente se dovesse essere trovata un'ulteriore destinazione. Perché i nerazzurri dopo Hien potrebbero prendere anche un altro giocatore in difesa, anche se dipenderà molto dalle occasioni. Non c'è quindi la possibilità che rimanga e l'intenzione è quella di continuare un percorso di crescita trovando un club dove possa giocare di più.

Cittadini con il Modena aveva giocato 18 partite, trovando continuità soprattutto nella seconda parte di stagione, da gennaio in poi, anche se un infortunio al bicipite femorale lo aveva fermato per qualche settimana.