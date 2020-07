CINA, Dopo il rinvio, il campionato partirà il 25 luglio

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, VIOLA AMAREGGIATI PER LA MANCANZA DI RISPETTO Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la società gigliata è molto in collera per la sconfitta con sviste arbitrali subita ieri sera contro la Lazio. Soprattutto per la mancanza di rispetto palesata nei confronti della piccola, straniera e nuova... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la società gigliata è molto in collera per la sconfitta con sviste arbitrali subita ieri sera contro la Lazio. Soprattutto per la mancanza di rispetto palesata nei confronti della piccola, straniera e nuova... NOTIZIE DI FV THEREAU, DA OGGI NON È PIÙ UFFICIALMENTE DELLA VIOLA Il 1° luglio è una data che nel calcio europeo ed italiano è sempre significativa. Normalmente, perché da quel giorno possono essere depositati i contratti dei nuovi acquisti. Oggi però ha una nuova valenza: è la data limite per chi non... Il 1° luglio è una data che nel calcio europeo ed italiano è sempre significativa. Normalmente, perché da quel giorno possono essere depositati i contratti dei nuovi acquisti. Oggi però ha una nuova valenza: è la data limite per chi non... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi