CIES, Fiorentina nella top 5 delle maggiori plusvalenze

© foto di www.imagephotoagency.it

Il CIES Football Observatory ha elaborato un’interessante classifica che riguarda il guadagno fatto dalla vendita di giocatori non formati nei rispettivi vivai. La Fiorentina rientra in questa speciale classifica con Dusan Vlahovic che fa parte di quella lista di 10 calciatori che hanno fatto ottenere al proprio club le plusvalenze più alte in Europa negli ultimi 10 anni. D'altronde l'attaccante serbo è cresciuto nel settore giovanile viola ma ancor prima aveva iniziato a muovere i suoi primi passi nell'OFK Belgrado e poi nel Partizan.