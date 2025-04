Chukwueze prima di Milan-Fiorentina: "Tutto lo spogliatoio vuole vincere oggi"

vedi letture

Samu Chukwueze, oggi in panchina, ha parlato così a DAZN prima della sfida del Milan contro la Fiorentina: "Oggi è una partita molto importante. Contro l'Inter abbiamo fatto bene, è una partita per cui tutto lo spogliatoio lotterà perché non vogliamo perdere l'Europa. Siamo focalizzati sul campionato".

Cosa chiedere al finale di campionato?

"Per me è importante giocare e dare tutto. Non importa chi inizia perché ogni minuto per questa squadra è importante, penso solo a spingere per raggiungere l'Europa".