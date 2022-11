CHIODI, Scrive il libro: "Dalla curva Sud al Paradiso"

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... NOTIZIE DI FV VIOLA, SI PROGRAMMA IL CALENDARIO DI FINE 2022 Archiviato l'ultimo turno di campionato con la sconfitta di Milano, per la Fiorentina è tempo di riposo ora per due settimane nelle quali i viola non convocati in Qatar ricaricheranno le pile. Per la società invece è già tempo di decidere il... Archiviato l'ultimo turno di campionato con la sconfitta di Milano, per la Fiorentina è tempo di riposo ora per due settimane nelle quali i viola non convocati in Qatar ricaricheranno le pile. Per la società invece è già tempo di decidere il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi