CHIELLINI, "Sempre con me": l'ex difensore ricorda Astori

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Giorgio Chiellini, che con Davide Astori ha condiviso lo spogliatoio della nazionale, ha commemorato l'ex capitano della Fiorentina, andatosene ormai sei anni or sono. L'ex difensore della Juventus ha affidato a Instagram il proprio ricordo di Astori, con un'immagine in cui esulta come da tradizione fa ormai un giocatore della Fiorentina quando fa riferimento a Davide, accompagnando la foto dalla didascalia: "Sempre con me". Ecco il post: