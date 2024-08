CHELSEA, Super esuberi: tra i 13 esclusi anche Lukaku

Fonte: ANSA

(ANSA) - LONDRA, 22 AGO - Tredici giocatori fuori rosa, oltre 300 milioni di euro spesi sul mercato, diventati esuberi nell'ennesima estate di stravolgimento della rosa: il Chelsea non si smentisce e anche quest'anno si è presentato al via del campionato con una rosa extra-large (43 giocatori) e oggi si trova a dover organizzare allenamenti speciali per alcune delle sue ex stelle, cadute in disgrazia, tra le quali Romelu Lukaku e Raheem Sterling. In questi giorni, a Cobham, sobborgo chic di Londra, si stanno allenando, agli ordini dell'ex portiere dei Blues Carlo Cudicini, nomi illustri come Ben Chilwell, acquistato nel 2020 per 60 milioni di euro, o il portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga, per il quale il Chelsea aveva speso oltre 80 milioni. Tra i nomi che attendono una chiamata, magari dall'Italia, c'è anche Lukaku, costato oltre 110 milioni, e David Datro Fofana, valore oltre 15 milioni. Una selezione di giocatori che potrebbero formare una squadra di valore assoluto, ma che a Stamford Bridge, dove ora comanda Enzo Maresca, non trovano posto.

Intanto alcuni filmati in rete fanno capire quanto sia complicata la situazione: sovraffollamento e caos sono all'ordine del giorno e, in palestra, per potersi allenare sul tapis roulant si deve attendere il proprio turno in fila. Il Chelsea di oggi è anche questo. (ANSA).