CHELSEA, Ricorre al TAS contro lo stop della FIFA

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Il Chelsea ha comunicato l'intenzione di appellarsi al Court of Arbitration for Sport, ossia il Tas di Losanna dopo il rifiuto, da parte della Commissione d'appello della Fifa, di annullare lo stop a due sessioni di mercato in entrata del club londinese. "Appreso che la Commissione d'appello della Fifa ha deciso di sostenere parzialmente l'appello presentato dal Chelsea Fc contro la decisione della Disciplinare della Fifa - si legge, in una nota del Chelsea - il club è molto deluso da questo verdetto". "Il Chelsea Fc - conclude la nota - smentisce categoricamente i risultati del comitato d'appello Fifa, perché ha agito in conformità con i regolamenti pertinenti e appellerà la decisione al Tas".