CHAMPIONS, Tutti i risultati di stasera e i verdetti finali

Sono terminate le gare di Champions League della fase a gironi. Il Milan vince sul campo del Newcastle ma non basta ai rossoneri per passare agli ottavi di Champions. Passano Dortmund e PSG, con il Milan dovrà affrontare il playoff per l'Europa League. La Lazio viene sconfitta a Madrid ma passa comunque il turno da seconda. Il Barcellona cade a sorpresa con l'Anversa, ma in virtù degli scontri diretti passa come prima del girone davanti al Porto, lo Shakhtar viene retrocesso. Di seguito tutti i risultati:

Anversa-Barcellona 3-2

2' Vermeeren (A), 35' Torres (B), 56' Janssen (A), 90+1' Guiu (B), 90+2' Ilenikhena (A)



Atletico Madrid-Lazio 2-0

6' Griezmann , 51' Lino



Celtic-Feyenoord 2-1

33' Palma (C), 82' Minteh (F), 90+1' Lagerbielke (C)



Borussia Dortmund-PSG 1-1

51' Adeyemi (B), 56' Zaire-Emery (P)



Porto-Shakhtar 5-3

9' Galeno (P), 29' Sikan (S), 43' Galeno (P), 62' Taremi (P), 73' aut.Eustaquio (S), 76' Pepe (P), 82' Conceicao (P), 88' Eguinaldo (S)



Newcastle-Milan 1-2

33' Joelinton (N), 59' Pulisic (M), 84' Chukwueze (M)