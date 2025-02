Champions, Mbangula regala l'andata alla Juventus. Real corsaro a Manchester

La Juventus si aggiudica il primo round con il Psv, vincendo l'andata dei playoff all'Allianz Arena per 2-1, grazie al gol nel finale di Mbangula dopo che Perisic aveva annullato il primo vantaggio bianconero di Mckennie.

I gol Al 34' è infatti McKennie a portare avanti la Juventus, mentre Perisic riacciuffa i bianconeri al 56' siglando il pareggio. Mbangula all'82' riporta la Juventus avanti e a permetterle di conquistare tre punti importantissimi in casa. La Juventus è stata tra l'altro l'unica a vincere in casa in queste prime 4 gare dei playoff di Champions.

Le altre Il Psg vince in casa del Brest 3-0, il Real Madrid si aggiudica l'attesa sfida in casa del Manchester City per 3-2 mentre il Dortmund vince in casa dello Sporting Lisbona per 3-0.