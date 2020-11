CHAMPIONS, Le formazioni ufficiali di Zenit-Lazio

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BORJA VALERO STA MEGLIO: TORNA CON IL PARMA Giungono novità importanti per quanto riguarda Borja Valero e le sue condizioni fisiche. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, lo spagnolo sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare nel weekend contro la Roma. L'ex Inter dovrebbe però... Giungono novità importanti per quanto riguarda Borja Valero e le sue condizioni fisiche. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, lo spagnolo sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare nel weekend contro la Roma. L'ex Inter dovrebbe però... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI SALVI DOPO LA SCONFITTA CON LA ROMA? Sconfitta per la Fiorentina, che esce con un 2-0 al passivo dall'Olimpico, in casa della Roma, mettendo così a referto la prima partita senza gol di questa stagione. Nonostante la prestazione negativa, al solito vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo... Sconfitta per la Fiorentina, che esce con un 2-0 al passivo dall'Olimpico, in casa della Roma, mettendo così a referto la prima partita senza gol di questa stagione. Nonostante la prestazione negativa, al solito vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 novembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi