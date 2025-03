Champions: le formazioni di Real-Atletico e delle altre sfide della serata

Dopo Club Brugge-Aston Villa -vittoria dei villains per 1-3, rete di Bailey, momentaneo pari belga di De Cuyper, poi negli ultimi dieci minuti di gara autorete di Mechele e tris di Asensio su rigore- sfida delle 18.45 che ha aperto gli ottavi di finale di Champions League, il piatto forte arriva in questo martedì sera. Altre tre sfide tra cui spicca il derby della capitale, Real Madrid-Atletico Madrid, con l'ennesimo confronto Ancelotti contro il Cholo Simeone. Non solo: occhi anche in Germania e Olanda per Borussia Dortmund-Lille e Psv Eindhoven-Arsenal. Ecco le formazioni delle sfide valevoli per l'andata degli ottavi (fischio d'inizio alle ore 21).

Real Madrid-Atletico:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Tchouameni; Rodrygo, Diaz, Vinicius; Mbappé. All.: Ancelotti.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, Barrios, De Paul, Lino; Griezmann, Alvarez. All.: Simeone.

Borussia Dortmund-Lille:



PSV-Arsenal:

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Saibari, Schouten, Til; Perisic, De Jong, Lang. All.: Bosz.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Thomas Partey, Rice; Nwaneri, Odegaard, Trossard. All.: M. Arteta.