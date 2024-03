CHAMPIONS, L'Atletico porta l'Inter ai supplementari

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non bastano 180 minuti per decidere Atletico Madrid-Inter per gli ottavi di finale di Champions League. Nonostante siano i nerazzurri a sbloccare la sfida nel primo tempo con Dimarco, gli spagnoli riescono a ribaltare il risultato prima con Griezmann e poi negli ultimi minuti con Depay che dopo aver colpito un palo, riesce a bucare Sommer e a regalare ai suoi i supplementari in un Wanda Metropolitano infuocato. All'andata la sfida era terminata 1-0 per l'Inter con gol di Arnautovic. L'intera partita in campo e protagonista con un paio di chiusure decisive anche l'ex viola Stefan Savic.