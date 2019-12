CHAMPIONS, Inter-Barça: 62 tifosi in questura

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Sessantadue tifosi del Barcellons sono stati controllati dal personale della Polizia di Stato, impiegato nel servizio di ordine pubblico nei pressi dello stadio Meazza e, tra di loro, è stato individuato un gruppo di persone in possesso di mazze e bastoni. Erano tifosi spagnoli, senza biglietto, la cui appartenenza ai gruppi Ultras é stata confermata dal personale spagnolo inviato a Milano nell'ambito del rapporto di cooperazione internazionale. I 62 spagnoli sono stati isolati prima che potessero entrare in contatto con i tifosi interisti. Dopo essere stati sottoposti a controlli sono stati accompagnati in Questura per il foto segnalamento e per valutare l'adozione di opportuni provvedimenti nei loro confronti. (ANSA).