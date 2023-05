CHAMPIONS, Ecco le formazioni ufficiali dell'Euroderby

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno a Inter-Milan, gara valida per il ritorno delle semifinali di Champons League. L'Inter scenderà in campo con l'obiettivo di difendere il vantaggio ottenuto nella gara d'andata; il Milan, invece, dovrà cercare di compiere l'impresa per riacciuffare un incontro che sembra già chiuso. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.