CHAMPIONS, Centro di Torino invaso da tifo Stoccarda

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Sono centinaia i tifosi dello Stoccarda che dal primo pomeriggio hanno invaso il centro di Torino, in attesa della partita di Champions League contro la Juventus in programma alle 21 all'Allianz Stadium. Molti sono seduti ai bar o nei locali, ma sono anche di più quelli che fanno spola tra piazza San Carlo e piazza Castello, il salotto del capoluogo piemontese, armati di bandiere, sciarpe biancorosse, colori della società tedesca, e birra. Non mancano i cori e i selfie.

Proprio in piazza San Carlo si sono dati appuntamento, dalle 12, attraverso i social, quelli del Commando Cannstatt 1997, il principale gruppo ultras dello Stoccarda, che in Italia è gemellato con la curva del Cesena. Le forze dell'ordine stanno monitorando la situazione e al momento non vengono segnalati disordini. (ANSA).