CESENA, Striscione di vicinanza alla Toscana alluvionata

In occasione della sfida di Coppa Italia di Serie C contro la Vis Pesaro la Curva del Cesena ha voluto far sentire la propria vicinanza alla Toscana duramente colpita nei giorni scorsi da una violenta alluvione che ha causato la morte di almeno otto persone e ingenti danni.

“Da un popolo all’altro, con tenacia ci si rialza. Forza Toscana” il testo degli ultras romagnoli che solo pochi mesi fa erano stati colpiti dallo stesso disastro ambientale.