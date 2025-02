Cesare Bovo ripercorre il passato: "Ricordo una partita coi viola rinviata per neve"

vedi letture

Cesare Bovo, ex difensore di, tra le altre, Roma, Palermo e Torino, si è così espresso a TMW sul suo passato: "Dopo quattro anni di Torino, al quarto anno sembravo fuori dai piani. Con Mihajlovic ho giocato le prime quattro partite facendo molto bene e poi sono uscito fuori dai piani. Il Pescara ha creduto in me, in quel periodo c’era Oddo: sono arrivato a gennaio, la prima partita contro la Fiorentina venne rinviata per neve. Andammo ad allenarci al centro sportivo e… infortunio alla caviglia. Fuori due mesi e mezzo, quando rientrai eravamo spacciati".