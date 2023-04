CEROFOLINI, Finalmente la ruota ha girato. Stamani...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il portiere viola Michele Cerofolini ha parlato al sito ufficiale viola nel post gara di Fiorentina-Sampdoria. Queste le sue parole: "Ho saputo che avrei giocato titolare questa mattina. Rosati mi è venuto a chiamare in camera prima della riunione tecnica. Mi ha detto che il mister mi voleva parlare e mi ha comunicato che avrei giocato. All'inizio ho sentito dentro la pancia qualcosa di diverso. Poi è andato tutto alla grande, anche nel pre partita. Mi sentivo veramente bene. Era tanto che aspettavo che la ruota girasse. Ho avuto tanta sfortuna e tanti ostacoli. Speravo veramente tanto che qualcosa girasse per il meglio e sono strafelice. Il lavoro paga, non ho mai pensati ai lati negativi. I miei compagni sono stati eccezionali: non potrei chiedere qualcosa di meglio".

Sul presidente e la dirigenza e la vicinanza: "Viviamo tutti i giorni insieme. Quando noi gioiamo per qualcosa loro la condividono con noi. Fuori dal campo è giusto che anche loro siano felici per le nostre gioie".

Sulla partita: "Abbiamo un'identità nostra, nel primo tempo non abbiamo concretizzato tutto quello che abbiamo creato. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e sono entrate tutte. E' stato il premio alla nostra prestazione. Fa morale anche non aver preso gol".