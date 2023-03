CECCARELLI, Sarebbe stupido fermare progetto Franchi

Anche Andrea Ceccarelli, segretario del Partito Democratico di Firenze, commenta la situazione riguardante lo stadio Franchi. Queste le sue parole a Toscana TV: “Penso sia doveroso che la Comunità Europea effettui queste verifiche, essendo soldi pubblici e un’opera pubblica. Ma c’è un problema di presidio sociale, perché se si volesse realizzare il nuovo impianto in un’altra città, il Franchi resterebbe comunque dov’è ora. E in tal senso le esperienze di Firenze non sono state molto positive”.

Conclude: “L’intervento di riqualificazione dell’area urbana non interessa solo il Franchi, ma un settore della città. Mi ritengo abbastanza ottimista in merito. Anche perché sarebbe stupido e controproducente fermare tutto, ma comunque penso che i soldi si potrebbero trovare anche da altre parti”.