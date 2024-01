CATANZARO, Monitorato Amatucci ma c'è anche Nagy

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La dirigenza del Catanzaro sta riflettendo su un possibile innesto in mezzo al campo visto l’infortunio occorso ad Andrea Ghion, che starà fuori per circa 40 giorni. Se però dovessero esserci intoppi nel percorso di recupero, con il classe 2000 che si curerà a Cesena, allora potrebbe esserci un affondo per un sostituto con il nome di Lorenzo Amatucci, classe 2004 della Fiorentina, in cima alla lista dei papabili.

Questo era quanto emerso nella giornata di ieri, ma il nome del giovane viola non è l'unico a cui il club calabrese sta pensando per sostituire il centrocampista infortunato. Come riporta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Magalini starebbe infatti guardando in casa Pisa dove c'è in lista d'uscita Adam Nagy, classe '95 che ha collezionato solo 10 presenze (per un totale di 378 minuti in campo) in questa stagione.