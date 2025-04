Social Cataldi e la dedica a Suor Paola, scomparsa ieri: "Sei stata d'ispirazione per me"

È di ieri sera la notizia della scomparsa di Suor Paola, celebre tifosa della Lazio omaggiata dal club biancoceleste e da altri personaggi che hanno gravitato nel corso degli anni nel mondo romano. Tra questi anche Danilo Cataldi, cresciuto nella Lazio e attualmente in prestito alla Fiorentina. Il centrocampista viola ha pubblicato poco fa una storia instagram con una foto della donna, dedicandole un pensiero: "Una persona incredibile, una donna che ha dedicato la sua intera vita al prossimo. Vedere quanto di bene hai fatto è stato fonte di ispirazione e di riflessione per me e per la mia famiglia. Grazie Suor Paola".

Nata Rita D'Auria la religiosa è scomparsa all'età di 78 anni nella sua stanza di convento, a Via Monti della Farnesina. A cavallo fra gli anni '90 e i primi anni 2000 è divenuta un volto noto della televisione italiana e del mondo del pallone in qualità di ospite fissa di "Quelli che il calcio". Nel corso della sua vita Suor Paola si è dedicata all'assistenza di detenuti ed alle vittime di violenza attraverso la ONLUS So.Spe (Solidarietà e Speranza). Ha ricevuto anche il titolo di 'Ufficiale al merito della Repubblica Italiana'.