CASTROVILLI, Torniamo arrabbiati: meritavamo di più

Gaetano Castrovilli non nasconde il dispiacere dopo il mancato pareggio della Fiorentina con la Juventus, dato il suo gol annullato per fuorigioco. "Delusione e rammarico sono enormi, anche perché - non nascondiamoci - ci aspettavamo di più. Meritavamo di più. Rientriamo a Firenze arrabbiati e consapevoli che per invertire la rotta, occorre tornare a vincere. Giovedì ci attende un'altra battaglia. Uno per tutti, tutti per uno!", scrive il giocatore viola sul proprio profilo Instagram. Di seguito il post: