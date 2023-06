CASTELLO, Domani 34° festa biancoverde con Linari

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elena Linari, fresca vincitrice di uno scudetto con la Roma (il suo quinto titolo in carriera) e votata come migliore difensore della Serie A, insieme a Marco Ricci, arbitro della sezione AIA di Firenze che ha esordito in Serie A. Cosa hanno in comune? Entrambi sono di Castello, nati e cresciuti con le Ville Medicee attorno a loro. Saranno ospiti della 34 esima edizione della Festa Bianco Verde (via Reginaldo Giuliani 518, a Firenze), domenica 18 giugno alle ore 21. A intervistarli il giornalista di Repubblica e Lady Radio, Matteo Dovellini, anche lui di Castello. Una serata per raccontarsi e per abbracciare il popolo bianco verde.