CASSANO, La Fiorentina andrà in Champions League

Antonio Cassano, nel corso della "Bobo TV" su Twitch, ha espresso il suo pronostico sulle squadre che si qualificheranno alla prossima Champions League: "Per come la vedo io saranno la Fiorentina e l'Atalanta ad andare in Coppa dei Campioni, insieme ad Inter e Juventus". Così Nicola Ventola per tutta risposta: "A Bergamo e Firenze staranno dando le testate contro il muro... (ride, ndr)".