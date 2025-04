Caso scommesse: Vanoli: "Ricci? E' sereno, sta con la squadra"

(ANSA) - TORINO, 12 APR - "Ricci è sereno, ieri ha parlato con il presidente e domani verrà con noi nonostante sia squalificato: è un capitano che vuole stare vicino alla squadra": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, sul centrocampista e capitano granata, finito invischiato nell'inchiesta sulle scommesse che vede coinvolti diversi giocatori di Serie A. "Lazaro non ci sarà per un problema al soleo, a centrocampo ho tante soluzioni e posso scegliere - dice sulla situazione in infermeria e in vista della gara contro il Como - e anche Vanja ha la personalità per reagire all'errore".

La squadra di Fabregas è una delle sorprese della serie A: "E' una società esempio, dimostrano che oltre agli investimenti ci sono idee e giocatori funzionali all'allenatore - conclude Vanoli sui prossimi avversari - ed è ciò che voglio fare qui: ho cercato sempre di migliorare le società dove sono stato, mi hanno insegnato che se non ci sono i soldi devono esserci le idee". (ANSA).