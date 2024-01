CASO OSIMHEN, Per la Procura è falso in bilancio

FirenzeViola.it

Aurelio De Laurentiis è indagato con l'accusa di falso in bilancio per la questione dell'acquisto di Victor Osimhen: secondo quanto scrive Repubblica, i magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l'indagine nei confronti del presidente del Napoli. Sotto inchiesta ci sarebbero anche altri componenti del club partenopeo. Il patron partenopeo rischia di finire a processo per falso in bilancio.