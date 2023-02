CASINI, Ritiro viola? Tutto pronto per parcheggio ma...

I ritardi del Viola Park, segnalati anche da Firenzeviola, preoccupano pure il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini che stava approntando anche il parcheggio provvisorio per il ritiro viola e la deviazione della linea autobus. “Tutti gli adempimenti sono stati completati a tempo di record – dice il sindaco a quiantella.it – Però ora sono io a voler sapere le intenzioni della Fiorentina per il ritiro estivo. Sono pronto a far partire i lavori del parcheggio provvisorio in via Granacci, per ospitare i tifosi viola che si recheranno al Viola Park, ai primi di aprile: in un mese e mezzo sarà pronto. Tuttavia non intendo spendere oltre centomila euro per qualcosa che poi non serve alla comunità. Così come non ha senso prevedere la deviazione di una linea di autobus del servizio pubblico in via Pian di Ripoli per collegare il Viola Park se sarà ancora solo un cantiere. Decisioni e impegni vanno progettati e programmati per tempo, non si possono prendere all’ultimo minuto”.