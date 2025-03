Casini ricorda Joe Barone: "Mai avrei pensato che mi sarebbero mancate perfino le tue incazzature"

vedi letture

Ad un anno dalla scomparsa Francesco Casini ex sindaco di Bagno a Ripoli, oggi consigliere comunale di Firenze, ricorda così Joe Barone con cui ha strettamente collaborato per la costruzione del Viola Park: "Manchi tantissimo, Joe! È già passato un anno da quel giorno che nessuno di noi avrebbe mai voluto vivere. Hai dato tanto alla Fiorentina e a Firenze, lavorando senza sosta per costruire un club più forte, sempre vicino ai tifosi. Il Viola Park è uno dei tanti segni concreti che hai lasciato e che resterà per sempre, ma per me il ricordo più grande è quello umano: la tua energia, il tuo sorriso, la tua determinazione.

Mai avrei pensato che mi sarebbero mancate perfino le tue "incazzature".

Ciao Joe, Firenze non ti dimentica".