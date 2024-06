CASINI, Problema razzismo da bloccare nelle scuole

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Direttamente dal Festival della Serie A a Parma, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato, come si legge sul portale SportFace.it, di un tema delicato e attuale in questa stagione come quello del razzismo. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Si tratta di un fenomeno da estirpare da qualsiasi società. La Serie A da sola non potrà cancellare il problema, che può essere frenato già a partire dalle scuole perché nasce in situazioni infantili. Il lavoro del nostro campionato è di rilevante importanza, ma non può bastare. Il daspo è una misura che funziona bene, ma se si punisce un adulto ne arriva poi comunque un altro.

Per questo è prioritario bloccare il problema già dalle scuole. La libertà non cade dal cielo, per cui anche la lotta contro il razzismo deve essere forte. Bisogna riconoscere che il fatto che si sia inserito nella Costituzione un ulteriore riferimento allo sport è rilevante. Purtroppo l’eredità negativa del fascismo ha pesato anche su questo, portando ad essere restii sul tema dello sport in termini costituzionali. Ma è indubbio che in Italia si faccia molto".