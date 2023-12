CASINI, Incredibile lavoro di Italiano. Ok parcheggi al VP

Fonte: Radio Bruno

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato del parcheggio che sorgerà vicino al Viola Park per ampliare i posti auto, ma anche dei principali temi di casa Fiorentina: “Abbiamo cominciato questi lavori da un mese e in questo modo la Fiorentina potrà ingrandire l’area di sosta per chiunque si recherà al Viola Park. Ora aspettiamo il Comune di Firenze per i lavori in merito alla linea della tramvia”.

Che ne pensa della squadra viola?

“Il lavoro che sta portando avanti Italiano è incredibile, si nota quanto è concentrato e i successi della Fiorentina dipendo in particolar modo dal suo grande lavoro”.

A gennaio sul mercato cosa farebbe?

“Il club starà attento alle occasioni che il mercato potrà offrire. Vista la classifica credo che il presidente voglia tornare sul mercato”.

La Fiorentina ora è in lotta Champions.

“Sarebbe il coronamento di un sogno in cui ho sempre creduto”.

Chiosa sullo stadio: “Per Firenze e per i tifosi sarebbe un forte disagio costretti a costi altissimi per seguire la squadra se fossimo obbligati a giocare in uno stadio fuori Firenze per anni. Per la società pure. Le stesse ambizioni del club si dovrebbero ridimensionare. Ad oggi ancora non sappiamo dove giocherà la Viola il prossimo anno ma a Marzo dovrà esser comunicato alla Lega serie A. Se Fossi il Sindaco di Firenze mi fermerei col progetto del restyling del Franchi. Prima è fondamentale risolvere la questione in quale impianto la Fiorentina giocherà la prossima stagione e verificare se c’è possibilità di restare al Franchi anche durante i lavori".