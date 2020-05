CARNEVALI, Sì a finire stagione in stadi centrosud

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Onestamente preferisco non leggere le dichiarazioni del Ministro Spadafora ultimamente" così il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali in un'intervista a Radio 24 , nella quale ha anche detto che non gli dispiace "l'idea di terminare il campionato in stadi del centro-sud". Quanto al ministro dello sport, Carnevali ha detto che ogni volta che parla "è sempre qualcosa di negativo; poi non si può mai sapere, perchè da un giorno all'altro cambia idea con grande facilità, per cui può anche essere che tra poco ci racconta qualcosa di differente. L'importante -ha aggiunto il dirigente sportivo- è che le squadre di calcio abbiano ricominciato, questo, penso, sia la cosa proprio determinante". Carnevali, poi, ha parlato anche dell'ipotesi di concludere la stagione giocando solamente in stadi del centro-sud, dove la diffusione del coronavirus è stata più limitata: "A me personalmente non dispiace come idea, credo che si debba fare di necessità virtù. Se c'è questo tipo di possibilità a me piace, penso che sia una possibilità, anche perchè alla fine si gioca a porte chiuse e uno stadio vale l'altro, non cambia. Bisogna cercare di evitare più spostamenti possibili, è una bella soluzione e noi siamo propensi". Quanto alla disponibilità dei calciatori, Carnevali dice che "è talmente tanta la voglia di riprendere che di fronte all'idea di stare in ritiro per un periodo ancora più lungo c'è massima disponibilità da parte dei nostri atleti. Basta continuare e va bene tutto". (ANSA).