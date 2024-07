CARNEVALI, Servirà offerta importante per liberare Berardi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il possibile addio di Nico Gonzalez, in casa Fiorentina è tornato d'attualità il nome di Domenico Berardi. A tal proposito l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali - ai microfoni di SkySport - ha parlato del capitano neroverde: "Berardi è il nostro campione e ogni estate per lui arrivano nuove offerte. Ma per lasciarlo andare ne servirà una davvero importante".