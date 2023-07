CARNEVALI, Berardi non richiesto dalle big? Inspiegabile

FirenzeViola.it

Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport e ha affrontato tanti temi di mercato, tra cui quello di Berardi. Ecco le sue parole: "Non mi spiego come Berardi non sia richiesto dalle grandi squadre. Ho letto di una cessione alla Lazio, ma io con la Lazio non ho avuto contatti. Non mi è stato mai richiesto da nessuno e questo mi meraviglia molto"