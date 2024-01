CARNASCIALI, Viola? Hanno dato tutto nonostante i problemi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel day-after di Fiorentina-Bologna, l'ex viola Daniele Carnasciali è intervenuto a TMW Radio per parlare di quanto visto ieri sera al Franchi e del passaggio del turno della squadra di Vincenzo Italiano: "Mi sono divertito finalmente a vedere una partita in Italia. Spesso certe partite si vedono in quello inglese, invece abbiamo visto due squadre che hanno dato tutto, che meritavano entrambe. Poi stanno bene atleticamente, è venuta una bella partita risolta nei rigori. Nella partita qualcosa in più ha fatto il Bologna, che ha preso tre legni ma le occasioni più nitide sono state della Viola".

Cosa l'ha colpita maggiormente?

"Del Bologna he gioca bene, quando muovono il pallone trovano sempre l'uomo. Poi ha anche giocatori bravi, non è solo merito dell'allenatore. La Fiorentina è una squadra che sta dando tutto, nonostante qualche problema in mezzo e in attacco. Beltran non segna ma dà sempre tutto, ma soffre come Nzola in fase realizzativa".

Occasioni della Fiorentina più nitide?

"Ha avuto almeno 4 occasioni nitide, i pali possono essere frutto anche di casualità".