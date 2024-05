CARESSA, Il giudizio sulla stagione della Fiorentina

FirenzeViola.it

Sul proprio canale Youtube, il giornalista e commentatore di Sky Fabio Caressa ha pubblicato un video nel quale assegna il voto alla stagione delle squadre di Serie A. Sulla formazione di Vincenzo Italiano:



"Fiorentina voto difficile condizionato un pò dalla terza finale persa, quindi alla fine gli do 6 perché le finali perse comunque pesano, anche se perse in maniera magari sfortunata e in campionato secondo me non ha dato quanto avrebbe dovuto e potuto".