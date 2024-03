CARDINAL BETORI, Partecipo al dolore della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Questo il pensiero dell'Arcivescovo di Firenze, cardinal Giuseppe Betori per la scomparsa del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone: "Addolorato esprimo la mia vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Joe Barone, che ho accompagnato con la preghiera in questi giorni di malattia, e ora affido al Signore. Con tutta la diocesi partecipo al dolore dell'ACF Fiorentina, del presidente Rocco Commisso, della dirigenza, e di tutta la squadra.

In questi anni ho avuto varie occasioni di incontro con Joe Barone, fra le ultime quella per l'inaugurazione del Viola Park e per la consacrazione della Cappella all'interno del centro sportivo, ho potuto apprezzare la passione nel suo lavoro, la sua dedizione per la città, e la testimonianza del valore dell'amicizia e della funzione educativa dello sport".