CARBONI, L'obiettivo viola adesso vale già 40 milioni

Valentin Carboni ha dimostrato ampiamente tutte le sue qualità e sta cercando di guadagnarsi una chance all'Inter. Tra poco, come ricorda La Gazzetta dello Sport, si capirà anche quanti milioni di euro vale l'argentino in prestito al Monza, che a gennaio era oggetto del desiderio della Fiorentina, che ne aveva messi 20 sul piatto. In Viale della Liberazione non la presero bene, a dimostrazione che la cifra è destinata a crescere, addirittura a raddoppiare. Il club nerazzurro però vorrebbe mantenerne il controllo perché lo considera un calciatore dalle indubbie potenzialità e non ne esclude la permanenza perché in attacco, ruolo in cui lo ha sempre schierato Inzaghi, serviranno tanti giocatori per via delle molte partite che verranno disputate la prossima stagione. Il classe 2005 può diventare una risorsa non solo economica, ma anche tecnica.

Se l'Inter dovesse trovare una sistemazione per Arnautovic, allora ci sarebbe lo spazio per lui, considerando che nel 2024-2025 ci vorranno 5 giocatori nel reparto avanzato: Thuram, Lautaro, Taremi e magari Gudmundsson più Carboni. A Milano preferirebbero farlo ancora crescere in provincia e tengono ben presente in mente il fatto che andrebbe verificata la sua adattabilità al 3-5-2. Il suo costo è di circa 40 milioni di euro: piace pure all'estero e, in caso di un'offerta simile, difficilmente potrebbe essere trattenuto. Possibile anche che venga parcheggiato al Genoa una o due stagioni per arrivare a Gudmundsson, ma sempre con una operazione in stile Fabbian.