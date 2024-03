CAPUTI, Roma trasformata ma domenica gara incerta

FirenzeViola.it

Massimo Caputi, giornalista romano un tempo firma de Il Messaggero, è intervenuto a Italia 7 nel corso del programma "30° minuto" per parlare della sfida di domenica tra la Fiorentina e la Roma. Ecco alcune delle dichiarazioni più interessanti: "La Roma è una squadra completamente trasformata sia per i risultati conseguiti che per il cambio tattico. La partita del Franchi sarà importante per entrambe le squadra.

Non sai mai che Fiorentina ti trovi davanti, è sempre diversa. La squadra di Italiano quando sta bene può mettere sotto chiunque. Sono sicuro che i viola faranno una grande partita ma non troveranno una squadra come la Lazio".