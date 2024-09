CAPUA, Ginocchio Castro è ok, meglio di L. Alberto

FirenzeViola.it

Pino Capua, Medico Specialista in Medicina e Traumatologia dello Sport e Presidente Commissione Antidoping FIGC, è intervenuto a Guelfi e Ghibellini per parlare di Lazio e Roma:"Il ginocchio di Castrovilli è a posto. È al massimo della forma, meglio di Luis Alberto. È stato visto da diversi ortopedici e posso dire che sta bene. Domenica lo vedremo in campo. Potrà essere utile anche a Spalletti in futuro. Chi può cambiare la partita domenica è Tavares".