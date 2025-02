Capozucca sul mercato della Fiorentina: "È stata la migliore in Serie A"

vedi letture

Intervistato da Tuttomercatoweb.com Stefano Capozucca, direttore sportivo con una lunga carriera alle spalle ma per ora senza contratto, non ha dubbi: "La migliore a gennaio è stata la Fiorentina. Ha fatto davvero un bel mercato a dimostrazione delle capacità di Pradé”. Poi un commento anche sulla situazione del Milan, reduce dalla vittoria contro il Verona che ha rilanciato i rossoneri in zona Europa: "Dopo il mercato devono arrivare i risultati. Diamogli tempo per vedere i frutti della rivoluzione”. Secondo Capozucca, infine, sarà l'Inter a portare a casa lo Scudetto perché è la squadra più forte delle altre.