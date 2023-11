CAPELLO, Milan, per vincere coi viola serve un'impresa

FirenzeViola.it

Nel suo ormai consueto spazio sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato il futuro prossimo del Milan, coi rossoneri di fronte ad un doppio scontro cruciale contro la Fiorentina in campionato ed il Borussia Dortmund in Champions: "Il futuro è adesso, inutile girarci intorno. La ripresa dalla sosta per le nazionali metterà in fila due partite, contro Fiorentina in Serie A e Borussia Dortmund in Champions, che il Milan non può permettersi di sbagliare. Pioli deve vincere e riuscirci senza Leao, e con Giroud a disposizione solo in coppa, somiglierà a un’impresa".