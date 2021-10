CAPELLO, Lazio in panne quando si alza il pressing

Intervistato da Il Messaggero, Fabio Capello, ex allenatore, fra le altre, della Roma, parla così del momento dei giallorossi e della Lazio di Sarri, prossima avversaria della Fiorentina in campionato: "La Roma? Da come l'ho vista contro il Napoli, che al momento è la squadra più in forma del campionato, è un gruppo competitivo. Ha fatto una grande prestazione. L'obiettivo è tornare in Champions. Non sarà facile".



Si aspettava queste difficoltà per Sarri?

"La Lazio soffre quando le avversarie pressano e alzano il ritmo. Il Verona e Il Milan hanno fatto così e hanno dominato. Deve risolvere questo problema".